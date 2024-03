Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Das Papier von Carnival konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 16,29 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 16,29 USD. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 16,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,19 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.406.124 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei 19,74 USD erreichte der Titel am 23.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 21,18 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,50 USD erreichte der Anteilsschein am 17.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 21.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.397,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.839,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Carnival rechnen Experten am 01.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 USD je Carnival-Aktie belaufen.

