Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Carnival legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 14,53 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 14,53 USD nach oben. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,75 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 14,62 USD. Bisher wurden heute 590.161 Carnival-Aktien gehandelt.

Am 23.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 35,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 8,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Abschläge von 40,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 29.02.2024 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 27.03.2024 vor. Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5.406,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.432,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Carnival-Bilanz für Q2 2024 wird am 20.06.2024 erwartet.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

