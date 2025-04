Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 17,84 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 17,84 USD. Die Carnival-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,02 USD. Bei 17,92 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 367.345 Carnival-Aktien gehandelt.

Am 01.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,72 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 60,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,78 USD am 06.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 22,76 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.03.2025 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,17 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,41 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,81 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Carnival wird am 19.06.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,86 USD je Aktie belaufen.

