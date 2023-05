Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagvormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Carnival 9,08 EUR

Das Papier von Carnival befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 4,2 Prozent auf 9,82 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Carnival-Aktie bis auf 9,69 USD. Bei 10,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.145 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.05.2022 auf bis zu 14,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 34,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,12 USD ab. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 60,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 27.03.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 173,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.432,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.623,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.06.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Carnival 2023 einen Verlust in Höhe von -0,281 USD je Aktie ausweisen dürften.

