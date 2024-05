Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Im New York-Handel gewannen die Carnival-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:44 Uhr sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 14,73 USD zu. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,77 USD an. Bei 14,61 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 472.174 Carnival-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2023 (10,07 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 46,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 27.03.2024 hat Carnival die Kennzahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Carnival hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,55 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Carnival 5,41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.06.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,01 USD fest.

