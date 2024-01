Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 16,73 USD.

Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 16,73 USD ab. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 16,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,65 USD. Zuletzt wechselten via New York 582.411 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2023 bei 8,38 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 21.12.2023 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,85 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.397,00 USD im Vergleich zu 3.839,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,965 USD je Carnival-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag auf grünem Terrain

Aufschläge in New York: S&P 500 legt mittags zu