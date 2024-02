Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carnival befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,0 Prozent auf 14,91 USD ab.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 14,91 USD. Die Carnival-Aktie sank bis auf 14,91 USD. Bei 15,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 659.172 Carnival-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2023 auf bis zu 19,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 21.12.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.839,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.397,00 USD ausgewiesen.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,998 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

