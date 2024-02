Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Vormittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 15,22 USD.

Um 22:15 Uhr rutschte die Carnival-Aktie in der AMEX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 15,22 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Carnival-Aktie bei 15,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 15,31 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 35.737 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 22,74 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2023 auf bis zu 8,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 21.12.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.397,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.839,00 USD in den Büchern standen.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,998 USD je Carnival-Aktie.

