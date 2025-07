Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 29,11 USD nach oben.

Das Papier von Carnival konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 29,11 USD. Zwischenzeitlich stieg die Carnival-Aktie sogar auf 29,48 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,29 USD. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 486.817 Aktien.

Am 08.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,46 USD an. Gewinne von 4,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,78 USD ab. Mit einem Kursverlust von 52,66 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Carnival-Aktie.

Am 24.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,33 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,78 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2025 1,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe