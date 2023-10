Notierung im Blick

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Montagnachmittag fester

16.10.23 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 12,50 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 12,50 USD. Zwischenzeitlich stieg die Carnival-Aktie sogar auf 12,53 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 12,47 USD. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 720.694 Stück gehandelt. Am 06.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Am 15.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 43,88 Prozent Luft nach unten. Am 29.09.2023 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,58 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.854,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 4.305,00 USD in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Analysten gehen davon aus, dass Carnival 2023 einen Verlust in Höhe von -0,089 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie NYSE-Wert Carnival-Aktie markiert Vier-Monats-Tief: Angriff der Hamas auf Israel setzt dem Kreuzfahrt-Sektor zu Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen Freundlicher Handel in New York: Das macht der S&P 500 am Montagnachmittag

