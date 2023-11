Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Carnival-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 14,57 USD.

Im New York-Handel kam die Carnival-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 14,57 USD. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,67 USD aus. Die Carnival-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,43 USD nach. Bei 14,46 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 714.167 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 19,55 USD markierte der Titel am 06.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,54 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 48,27 Prozent wieder erreichen.

Am 29.09.2023 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.305,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.854,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Carnival am 20.12.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,091 USD je Carnival-Aktie.

