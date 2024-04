Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag in Grün

Carnival im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 14,18 USD.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 14,18 USD. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,29 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,16 USD. Bisher wurden heute 534.705 Carnival-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,74 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,21 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,70 USD am 27.04.2023. Mit einem Kursverlust von 38,65 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 29.02.2024 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 27.03.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ein EPS von -0,55 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.406,00 USD – ein Plus von 21,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 4.432,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 20.06.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Minuszeichen in New York: S&P 500 schließt in der Verlustzone

Börse New York: S&P 500-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag fester