Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,00 USD nach oben.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 15,00 USD. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 15,02 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 14,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 412.832 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 31,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,39 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 30,74 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 27.03.2024. Carnival hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,55 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 5,41 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,43 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carnival am 20.06.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,01 USD fest.

