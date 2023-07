Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 17,91 USD nach oben.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 17,91 USD. Die Carnival-Aktie legte bis auf 17,97 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 1.435.451 Stück.

Bei 19,55 USD markierte der Titel am 06.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,12 USD ab. Abschläge von 65,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.05.2023 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 26.06.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ein EPS von -1,64 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.911,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.401,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 28.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,148 USD je Carnival-Aktie in den Büchern stehen.

