Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 29,44 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 29,44 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Carnival-Aktie sogar auf 29,44 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 29,35 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 365.809 Carnival-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,46 USD) erklomm das Papier am 08.07.2025. 3,46 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,78 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 53,19 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 24.06.2025 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

