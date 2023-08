Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 14,78 EUR.

Die Carnival-Aktie musste um 11:58 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 14,78 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Carnival-Aktie bei 14,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,65 EUR. Bisher wurden heute 38.561 Carnival-Aktien gehandelt.

Bei 17,95 EUR markierte der Titel am 05.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 17,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,31 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.05.2023 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 26.06.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ein EPS von -1,64 USD in den Büchern gestanden. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.911,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 104,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.401,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 28.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Carnival-Verlust in Höhe von -0,139 USD je Aktie aus.

