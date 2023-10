Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Carnival zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 12,38 USD.

Die Carnival-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 12,38 USD. In der Spitze legte die Carnival-Aktie bis auf 12,48 USD zu. Bei 12,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 501.025 Stück gehandelt.

Am 06.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,55 USD. Gewinne von 57,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,18 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 29.09.2023 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.854,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.305,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Carnival am 20.12.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,089 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

