Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag gefragt

So bewegt sich Carnival

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 17,22 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 17,22 USD zu. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,30 USD an. Bei 17,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 663.964 Carnival-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,74 USD) erklomm das Papier am 23.12.2023. Mit einem Zuwachs von 14,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2023). Mit Abgaben von 51,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 21.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,85 USD je Aktie gewesen. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.397,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.839,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,965 USD je Carnival-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag auf grünem Terrain

Aufschläge in New York: S&P 500 legt mittags zu