Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 25,86 USD ab.

Die Carnival-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 25,86 USD. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 25,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,15 USD. Zuletzt wechselten 545.787 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 USD an. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 9,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (13,78 USD). Abschläge von 46,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Carnival-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.11.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 20.12.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,94 Mrd. USD im Vergleich zu 5,40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Carnival-Bilanz für Q1 2025 wird am 01.04.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,77 USD je Carnival-Aktie.

