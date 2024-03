Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 16,59 USD.

Das Papier von Carnival konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 16,59 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Carnival-Aktie bei 16,63 USD. Bei 16,36 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.028.393 Carnival-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2023 auf bis zu 19,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.03.2023 bei 8,52 USD. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 94,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 21.12.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,85 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.397,00 USD gegenüber 3.839,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Carnival rechnen Experten am 01.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

