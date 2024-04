Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 14,27 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 14,27 USD nach oben. Die Carnival-Aktie legte bis auf 14,37 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,20 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 384.395 Carnival-Aktien.

Am 23.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,33 Prozent hinzugewinnen. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 64,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Carnival vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.432,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.406,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carnival am 20.06.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

