Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagnachmittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Mit einem Kurs von 15,20 USD zeigte sich die Carnival-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Carnival-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,20 USD an der Tafel. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 15,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Carnival-Aktie bis auf 15,06 USD ein. Bei 15,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 335.978 Carnival-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 19,55 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 28,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,12 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Carnival ließ sich am 26.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,64 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.911,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.401,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.09.2023 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 26.09.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,137 USD je Carnival-Aktie.

