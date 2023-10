Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verbilligt sich am Mittwochmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 11,69 EUR ab.

Um 11:42 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 11,69 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 11,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.737 Carnival-Aktien.

Am 05.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 53,55 Prozent wieder erreichen. Am 23.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,10 EUR ab. Abschläge von 39,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 29.09.2023. In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival -0,58 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 59,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.854,00 USD umgesetzt, gegenüber 4.305,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Carnival-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.12.2023 erwartet.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,089 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

