Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

18.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carnival gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,4 Prozent auf 11,96 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 11,96 USD ab. Die Carnival-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,94 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 645.186 Carnival-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 19,55 USD erreichte der Titel am 06.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 63,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,54 USD am 24.12.2022. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 36,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Carnival veröffentlichte am 29.09.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,86 USD gegenüber -0,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59,21 Prozent auf 6.854,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.305,00 USD erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,089 USD je Carnival-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie NYSE-Wert Carnival-Aktie markiert Vier-Monats-Tief: Angriff der Hamas auf Israel setzt dem Kreuzfahrt-Sektor zu Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen Freundlicher Handel in New York: Das macht der S&P 500 am Montagnachmittag

