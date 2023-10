Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival präsentiert sich am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carnival. Zuletzt konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 12,51 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 12,51 USD. Bei 12,64 USD erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,26 USD. Bisher wurden heute 44.790 Carnival-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,53 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 56,18 Prozent zulegen. Bei 7,19 USD fiel das Papier am 18.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 42,50 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 29.09.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,86 USD gegenüber -0,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6.854,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 4.305,00 USD umgesetzt.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.12.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,089 USD je Carnival-Aktie.

