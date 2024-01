Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagnachmittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 16,83 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 16,83 USD. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 16,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,19 USD. Bisher wurden via New York 841.720 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,74 USD. Dieser Kurs wurde am 23.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,29 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 100,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carnival veröffentlichte am 21.12.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,85 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.397,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 3.839,00 USD eingefahren.

Am 21.03.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2024 0,977 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

