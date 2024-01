Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zeigt sich am Vormittag freundlich

So entwickelt sich Carnival

Die Aktie von Carnival zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Carnival konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 2,4 Prozent auf 17,27 USD.

Um 22:15 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 17,27 USD. Den Tageshöchststand markierte die Carnival-Aktie bei 17,64 USD. Bei 17,22 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 45.655 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Bei 8,38 USD erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,51 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 21.12.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.397,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.839,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Carnival am 21.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 0,977 USD je Aktie aus.

