Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 14,80 USD.

Um 22:15 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 14,80 USD ab. In der Spitze büßte die Carnival-Aktie bis auf 14,78 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,00 USD. Bisher wurden via New York 3.914.643 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,74 USD erreichte der Titel am 23.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 25,03 Prozent niedriger. Am 16.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 43,38 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 21.12.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.397,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.839,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,998 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

