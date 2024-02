Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Vormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carnival gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 14,80 USD abwärts.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 22:15 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 14,80 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 14,78 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,00 USD. Zuletzt wurden via New York 3.914.643 Carnival-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,74 USD) erklomm das Papier am 23.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2023 (8,38 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 43,38 Prozent wieder erreichen.

Für Carnival-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Carnival ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,85 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Carnival 5.397,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.839,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Carnival am 21.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,998 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags leichter

Gute Stimmung in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500

Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Kursplus