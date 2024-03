Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carnival-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 15,95 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Carnival-Aktie in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 15,95 USD ab. Der Kurs der Carnival-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,90 USD nach. Bei 16,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 1.031.738 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carnival-Aktie derzeit noch 23,80 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,52 USD. Dieser Wert wurde am 21.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 46,57 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 21.12.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.397,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.839,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 27.03.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Carnival-Anleger Experten zufolge am 01.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,01 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

