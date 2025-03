Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Carnival

Die Aktie von Carnival zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 20,75 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 20,75 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carnival-Aktie bisher bei 20,96 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.043.907 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2025 markierte das Papier bei 28,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 38,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,78 USD. Mit Abgaben von 33,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Carnival ließ sich am 20.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,40 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Carnival am 21.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Carnival-Anleger Experten zufolge am 20.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

