Carnival Aktie News: Carnival am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen uneinheitlich -- DAX tief im Minus -- VW lotet Partnerschaft in Indien aus -- Mercedes-Benz, Valneva, Bayer, EVOTEC, Cisco, Under Armour im Fokus

BVB wohl vor Verpflichtung von Alexander Meyer. Vallourec will zwei Werke in Deutschland schließen. Spirit Airlines will nicht von JetBlue übernommen werden. Südzucker schafft es zurück in Gewinnzone. Logistikunternehmer Kühne hält 3 Prozent an Brenntag. British-Airways-Mutter IAG bestellt 50 Boeing 737 Max. Russland-Abschreibungen drücken auf Generali-Gewinn. Wechsel im Finanzressort bei SMA Solar.