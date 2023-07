Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 18,30 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 18,30 USD. Bei 18,50 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 18,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.245.134 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.07.2023 markierte das Papier bei 19,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 6,83 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 6,12 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 66,56 Prozent wieder erreichen.

Am 26.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Carnival ein Ergebnis je Aktie von -1,64 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Carnival mit einem Umsatz von insgesamt 4.911,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.401,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 104,54 Prozent gesteigert.

Die Carnival-Bilanz für Q3 2023 wird am 28.09.2023 erwartet.

Laut Analysten dürfte Carnival im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,142 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Analysten sehen bei Carnival-Aktie Potenzial: Was Anleger über das Kreuzfahrtunternehmen wissen müssen

NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen

Ausblick: Carnival stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor