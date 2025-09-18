Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Carnival am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 30,60 USD.

Das Papier von Carnival befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,7 Prozent auf 30,60 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carnival-Aktie bisher bei 30,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.034.502 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 32,80 USD. 7,17 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 50,72 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 24.06.2025 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Carnival hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,07 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,33 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,01 USD je Carnival-Aktie.

