Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 10,92 EUR.

Um 12:03 Uhr rutschte die Carnival-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,5 Prozent auf 10,92 EUR ab. Die Carnival-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,91 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 11,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.061 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei 17,95 EUR markierte der Titel am 05.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 64,38 Prozent wieder erreichen. Am 23.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,98 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 29.09.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.854,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.305,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.12.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2023 -0,089 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

