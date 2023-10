Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Carnival-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 11,44 USD.

Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,1 Prozent auf 11,44 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 11,41 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,60 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 723.988 Carnival-Aktien.

Am 06.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,55 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,89 Prozent. Am 24.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,54 USD. Mit Abgaben von 34,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Carnival ließ sich am 29.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 59,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.854,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 4.305,00 USD ausgewiesen worden waren.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.12.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,089 USD je Carnival-Aktie.

