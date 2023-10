Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival bricht am Vormittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 6,5 Prozent auf 11,69 USD abwärts.

Die Carnival-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 6,5 Prozent auf 11,69 USD. Die Carnival-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,68 USD nach. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 12,25 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 78.241 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,53 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,07 Prozent. Bei 7,54 USD erreichte der Anteilsschein am 24.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 55,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 29.09.2023 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.854,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.305,00 USD in den Büchern gestanden.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.12.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2023 -0,089 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

