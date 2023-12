Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag im Aufwind

Carnival im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 18,58 USD.

Das Papier von Carnival konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 18,58 USD. Bei 18,63 USD erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 18,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 659.930 Carnival-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,55 USD erreichte der Titel am 06.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 4,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,54 USD am 24.12.2022. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 146,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 29.09.2023 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carnival in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.854,00 USD im Vergleich zu 4.305,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 21.12.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Carnival 2023 einen Verlust in Höhe von -0,078 USD ausweisen wird.

