Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,9 Prozent auf 15,74 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 15,74 USD. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 15,84 USD. Bei 15,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.245.610 Carnival-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,41 Prozent. Bei einem Wert von 10,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 34,02 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 27.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,41 Mrd. USD – ein Plus von 21,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 4,43 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 20.06.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,01 USD je Carnival-Aktie.

