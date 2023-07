Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Vormittag mit Einbußen

So bewegt sich Carnival

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 18,16 USD nach.

Das Papier von Carnival gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 18,16 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Carnival-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,90 USD aus. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,35 USD. Bisher wurden via AMEX 75.224 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 19,53 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,12 USD am 12.10.2022. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 196,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.06.2023 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber -1,64 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.911,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 104,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 2.401,00 USD eingefahren.

Die Carnival-Bilanz für Q3 2023 wird am 28.09.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,142 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Analysten sehen bei Carnival-Aktie Potenzial: Was Anleger über das Kreuzfahrtunternehmen wissen müssen

NYSE-Titel Carnival-Aktie dennoch tiefrot: Carnival übertrifft Erwartungen

Ausblick: Carnival stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor