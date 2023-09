Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zieht am Mittwochnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 15,29 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 15,29 USD zu. In der Spitze legte die Carnival-Aktie bis auf 15,29 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,17 USD. Zuletzt wechselten via New York 447.795 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2023 markierte das Papier bei 19,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,86 Prozent. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 59,97 Prozent Luft nach unten.

Am 26.06.2023 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival -1,64 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 104,54 Prozent auf 4.911,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.401,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.09.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.09.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Carnival im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,139 USD einfahren.

