Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 11,35 USD.

Die Carnival-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 11,35 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Carnival-Aktie bis auf 11,16 USD. Mit einem Wert von 11,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 750.954 Carnival-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 19,55 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 72,25 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,54 USD. Dieser Wert wurde am 24.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 50,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 29.09.2023. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carnival -0,58 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Carnival 6.854,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.305,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Carnival am 20.12.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Carnival-Verlust in Höhe von -0,091 USD je Aktie aus.

