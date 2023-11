Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 13,51 EUR.

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 13,51 EUR. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 13,45 EUR. Bei 13,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 11.354 Aktien.

Am 05.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,95 EUR an. 32,86 Prozent Plus fehlen der Carnival-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 47,45 Prozent wieder erreichen.

Carnival veröffentlichte am 29.09.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival noch ein Gewinn pro Aktie von -0,58 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6.854,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 4.305,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 20.12.2023 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,088 USD je Carnival-Aktie.

