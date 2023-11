Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagnachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 14,72 USD ab.

Die Carnival-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 14,72 USD. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 14,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,78 USD. Zuletzt wurden via New York 1.287.484 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,55 USD an. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 24,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,54 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,81 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 29.09.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 59,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.854,00 USD umgesetzt, gegenüber 4.305,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 20.12.2023 dürfte Carnival Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Verlust von -0,088 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Montagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels schwächer

Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone

S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 steigen