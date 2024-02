Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 14,61 USD ab.

Die Carnival-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 14,61 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Carnival-Aktie bis auf 14,55 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 366.931 Stück.

Bei 19,74 USD markierte der Titel am 23.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,11 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,38 USD. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 42,64 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Carnival ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.397,00 USD umgesetzt, gegenüber 3.839,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carnival ein EPS in Höhe von 0,998 USD in den Büchern stehen haben wird.

