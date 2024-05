Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 15,95 USD.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 15,95 USD. Bei 15,86 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,92 USD. Zuletzt wurden via New York 996.843 Carnival-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,74 USD erreichte der Titel am 23.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 19,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 10,39 USD erreichte der Anteilsschein am 25.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Carnival ließ sich am 27.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,41 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Carnival am 20.06.2024 präsentieren.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

