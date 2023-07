Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 17,68 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 17,68 USD. Bei 17,90 USD erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 17,60 USD. Zuletzt wurden via New York 830.183 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2023 markierte das Papier bei 19,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Bei 6,12 USD fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Carnival veröffentlichte am 26.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,64 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 4.911,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 104,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 2.401,00 USD umsetzen können.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 28.09.2023 präsentieren.

2023 dürfte Carnival einen Verlust von -0,142 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

