Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Carnival

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 14,31 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,3 Prozent auf 14,31 USD. Die Carnival-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,27 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 14,45 USD. Bisher wurden via New York 605.792 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2023 auf bis zu 19,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 6,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Am 26.06.2023 hat Carnival die Kennzahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Carnival hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,64 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4.911,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.401,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.09.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 26.09.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Carnival.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,142 USD je Carnival-Aktie in den Büchern stehen.

