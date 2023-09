Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Carnival am Vormittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 14,66 USD.

Die Carnival-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 14,66 USD. Im Tief verlor die Carnival-Aktie bis auf 14,66 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 53.259 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2023 markierte das Papier bei 19,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,12 USD. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 58,25 Prozent sinken.

Am 26.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival -1,64 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 104,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.401,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.911,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.09.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.09.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,142 USD je Carnival-Aktie in den Büchern stehen.

