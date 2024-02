Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,8 Prozent auf 14,23 EUR zu.

Um 11:51 Uhr sprang die Carnival-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 14,23 EUR zu. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,27 EUR an. Bei 13,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 47.118 Carnival-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,95 EUR erreichte der Titel am 06.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 20,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 7,86 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,76 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.397,00 USD gegenüber 3.839,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 21.03.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,998 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

